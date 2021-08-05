مصطفى الكاظمي.. الشريك الذكي لبايدن

2021/08/05 | 01:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهج بايدن الدقيق تجاه العراق مبني على كل ما هو غائب في أفغانستان مقال نُقل عن واشنطن بوست – للصحفي دايڤيد إغناتيس عقب الانسحاب السريع والفوضوي للقوات القتالية الأميركية من أفغانستان، تتخذ إدارة بايدن نهجًا أكثر حرصًا ونجاحًا في العراق.… Readmore

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