تفجير عدد من أبراج نقل الطاقة شرق صلاح الدين

2021/08/05 | 01:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع - فليح العبيدي تعرضت ابراج نقل الطاقة الكهربائية التي تغذي مناطق شرق محافظة صلاح الدين الى تفجير ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي .وقال مدير شبكات نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين صفاء الجنابي لوكالة الأنباء العراقية (واع )، اليوم الاربعاء، ان "عددا من ابراج نقل الطاقة الكهربائية التي تغذي شرق صلاح ألدين تعرضت للتدمير، مما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق شرق صلاح الدين "، مؤكدا انه "سيتم الكشف والعمل على العوارض غدا صباحا".

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