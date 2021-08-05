غارات جوية إسرائيلية على أهداف في جنوب لبنان

2021/08/05 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات إسرائيلية، فجر الخميس، أهدافا في جنوب لبنان بعد ساعات من استهداف شمال إسرائيل بثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية.

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