أكبر عملية استرداد للآثار العراقية المهربة

2021/08/05 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة استرداد العراق لأكثر من 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، خلال زيارة الكاظمي الأخيرة إلى واشنطن، ومن أبرز القطع الأثرية كانت جزء من ملحمة جلجامش.وتوجيهات رئيس الوزراء العراقي بإعادة افتتاح المتحف العراقي في بغداد.

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