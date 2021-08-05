لجان عدليَّة لمتابعة أوضاع النزلاء في السجون

2021/08/05 | 02:39 - المصدر: الصباح

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‎بغداد: الصباح

‎شكلت وزارة العدل لجنة لمتابعة شؤون النزلاء والمودعين بجميع المحافظات للتأكد من سلامة الأوضاع فيها، بينما اوعز الوزير القاضي سالار عبد الستار باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عمليات اطلاق السراح.

وقال مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في الوزارة كامل أمين لـ"الصباح": إنَّ "الوزارة شكلت لجنة لمتابعة شؤون النزلاء والمودعين بجميع المحافظات تضم دوائر الاصلاح والاحداث والقانونية والعلاقات العدلية فضلاً عن مكتب الوزير".

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