إدانة أميركية للهجمات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل من لبنان

2021/08/05 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، "الهجوم من قبل مجموعات مسلحة تتمركز في لبنان" على الأراضي الإسرائيلية.

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