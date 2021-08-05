هزة أرضية بالقرب من سواحل تايوان

2021/08/05 | 03:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر قرب سواحل تايوان.وأشارت الهيئة إلى أن الهزات تم رصدها الساعة 21:50 بتوقيت UTC مساء الأربعاء، على بعد 53 كم عن مدينة إيلانغ.وكانت بؤرة الهزات بعمق 10.5 كيلومتر.ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا بشرية.المصدر: RT

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