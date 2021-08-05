الولايات المتحدة تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب بشروط

2021/08/05 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة التي أغلقت حدودها أمام غالبية المسافرين مع تفشي فيروس كورونا المستجد، تعتزم الآن البدء بالسماح للمسافرين الأجانب الذين تلقوا اللقاح المضاد كاملا بدخول البلاد.

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