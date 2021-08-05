الشرطة السعودية تقبض على صاحب

2021/08/05 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو لشخص يدعو الآخرين إلى تعاطي المخدرات وتجربتها قبل أن يقع في قبضة الشرطة.

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