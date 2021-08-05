صحيفة تكشف ما فعله طاقم

2021/08/05 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر في الحكومة البريطانية أن طاقم السفينة "أسفلت برينسِس" تعمد تخريب محركاتها لإعاقة فرقة الاختطاف من تحريكها نحو إيران.

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