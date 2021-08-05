حكومة البصرة تؤكد جهوزية المحافظة لاستقبال خليجي «25»

2021/08/05 | 05:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجي

اكد معاون المحافظ للشؤون الإدارية ودوائر الشباب والرياضة الحقوقي معين الحسن إن محافظة البصرة اكملت كافة الاستعدادات الخاصة بجهوزية المؤسسات الرياضية لاستقبال خليجي «25» وان المحافظ يولي اهتماماً خاصاً لإنجاح العرس الخليجي في المدينة.

واضاف الحسن أن الحكومة المحلية شكلت لجان لمتابعة جميع التطورات الخاصة بالاستضافة، من تأهيل واستكمال الملاعب والفنادق ومتابعة البنى التحتية في المحافظة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجان المؤلفة من الحكومة المحلية ومديرية الشباب والرياضة إضافة إلى وزارة الشباب والرياضة، تقوم بمتابعة جميع الاجراءات الخاصة بإدارة ملف خليجي «25» في المحافظة.

وتابع إن الوفد الخليجي قام بزيارة البصرة والاطلاع على الملاعب والفنادق والطرق والمستشفيات وجميع المرافق والمنشآت التي يحتويها ملف البصرة لإستضافة العرسالخليجي القادم، وأن البصرة وأهلها ترحب بالاشقاء في مدينتهم البصرة الفيحاء.

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