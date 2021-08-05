فيديو.. الحرائق تستعر عند بوابات محطة حرارية تركية

2021/08/05 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إخلاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الحرارية في جنوب تركيا، الأربعاء، بعدما بات الحريق المشتعل في جوارها منذ حوالى أسبوع يهددها.

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