إنستغرام يحظر أسرع امرأة بالعالم بعد نشرها لقطات فوزها في طوكيو

2021/08/05 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة فيسبوك، الأربعاء، أنها كانت قد حظرت عن طريق الخطأ العداءة الجامايكية الأسرع في العالم، إيلين تومسون، من حسابها على تطبيق إنستغرام، بعد نشرها صورا من مشاركتها الأخيرة في أولمبياد طوكيو.

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