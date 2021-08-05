يُعدّ تشارلز فورييه مسبقًا رفضنا التام (بقلم:دون لاكوس)2003 - عبدالرؤوف بطيخ

2021/08/05 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ (خريف 2003العدد رقم 12من الوضع الدولي)ذكر أنه خلال الإضراب العام في باريس في 10 مارس 1968 ، قامت مجموعة تم تحديدها فقط باسم "حواجز شارع جاي لاساك" ببناء تمثال مصنوع يدويًا من الجبس مطلي بالبرونز لتشارلز فورييه.



تم وضع النصب التذكاري الجديد على قاعدة فارغة حيث نصب تمثاله قبل هدمه خلال الاحتلال النازي في الأربعينيات.



ومع ذلك ، في غضون يوم واحد ، أعادت قوات الأمن الفرنسية السيطرة على الشارع ، وقا ......





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