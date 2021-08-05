صور: حريق في بناية حكومية وسط العاصمة بغداد

2021/08/05 | 09:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سيطرت فرق الدفاع المدني، الخميس، على حادث حريق اندلع داخل الطابق السادس في بناية هيئة السياحة التابعة الى وزارة الثقافة في منطقة العلاوي وسط بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 اب 2021)، ان "فرق الدفاع المدني اضطرت الى تسلق البناية بواسطة وضع سلالم اطفاء خارجية ومن عدة جهات حتى دفعت بعجلة السلم ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ لتعجيل الوصول إلى الطابق السادس المحترق من خلال النزول من اعلى البناية الى اسفلها بعد ان كانت ابواب الهيئة موصده امام فرق الدفاع المدني التي جاهدت للوصول إلى قلب النيران واخمادها وابعاد خطر انتشارها داخل طوابق البناية".واضافت "كذلك تمكنت فرق انقاذ الدفاع المدني من انقاذ شخصين محتجزين من الموظفين كانوا داخل البناية باستخدام سلت عجلة السلم أيضًا وتم اخراجهم وانزالهم بسلام وبصحة جيدة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية في الطابق السادس الذي يحتوي على عدد من مكاتب الموظفين".وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل هيئة السياحة".

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