فورين بوليسي: سلوك إيران

2021/08/05 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير تحليلي لمجلة "فورين بوليسي" إن الرئيس الأميركي جو بايدن ربما لا يحصل على رغبته في التقليل من الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بعد تصعيد الأعمال العدوانية من جانب إيران مؤخرا.

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