وفد العراق المشارك بمراسيم اليمين الدستوري للرئيس الإيراني يصل طهران

2021/08/05

epa09281831 Iranian presidential candidate Ebrahim Raisi greets the media after casting his vote in the presidential elections in Tehran, Iran, 18 June 2021.



Iranians head to polls to elect a new president after eight years with Hassan Rouhani as head of state.



وصل الوفد العراقي المشارك بمراسيم اليمين الدستوري للرئيس الايراني الجديد، اليوم الخميس ، الى طهران.

وسيجري الرئيس صالح، لقاءات ثنائية مع المسؤولين الايرانيين.

وسيلتقي رئيس الجمهورية، الرئيس الايراني قبل اداء القسم في البرلمان و بحضور وفود من ٨٠ دولة.

