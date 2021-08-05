الخطوط الجوية العراقية تطلق مبادرة «تكريم المسافر الدائم»

2021/08/05 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الخطوط الجويَّة العراقية، اطلاق مبادرة "تكريم المسافر الدائم" على متن اسطولها، معلنة تحقيق ارتفاع بأعداد المسافرين ضمن رحلاتها خلال الشهر الماضي.

وقال مدير عام شركة الخطوط كفاح حسن في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "مبادرة (تكريم المسافر الدائم)، تهدف إلى تشجيع السفر من خلال اسطول الطائر الاخضر، اضافة إلى زيادة التفاعل بين المسافر وطاقم الشركة بما يسهم في خلق حالة تواصل وتفاهم تنعكس على اجواء السفر على متن طائراتها".

وأضاف: "يتم في السياق نفسه، منح المسافر الدائم، هدايا تشجيعية قيمة، علاوة على العديد من العروض المميزة من قبل الشركة".

وفي سياق اخر، اعلن حسين "مضاعفة عدد الرحلات الاسبوعية المنطلقة إلى عاصمة جمهورية روسيا البيضاء مينسك، بواقع اربع رحلات ضمن ايام الاحد والثلاثاء والاربعاء والجمعة، وبأسعار تنافسية"، مرجعا القرار إلى "الزيادة التي سجلتها مكاتب الشركة في بغداد ومحافظات البلاد المختلفة على طلبات الحجز للسفر ضمن خط (بغداد – مينسك)".

واشار إلى "ضرورة افتتاح وجهات جديدة عربية واجنبية، واعادة تفعيل المتوقف منها نتيجة جائحة كورونا"، منوها بانه "تمت مؤخرا اعادة افتتاح خطي (بغداد– ابوظبي)، و(بغداد– لندن)، ومن المؤمل أن تشهد هذه النسب زيادة متوقعة في ضوء الخدمات والعروض المميزة التي تقدمها الخطوط الجوية العراقية".

وكشف في السياق نفسه، عن "تحقيق الخطوط الجوية زيادة في اعداد المسافرين والرحلات التي نفذها الناقل الوطني خلال شهر تموز الماضي وشملت مختلف القطاعات المحلية والإقليمية والدولية، لاسيما خلال ايام عيد الاضحى المبارك"، مؤكدا "تنفيذ جميع الرحلات ضمن مواعيدها المحددة سلفا".

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