2021/08/05 | 09:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البنك المركزي وأمين بغداد يتفقدان شارع المتنبي: هكذا سيكون شكله الجديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/05 | 09:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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