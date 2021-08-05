بالفيديو.. انقاذ شخصين اثر اندلاع حريق في هيئة السياحة ببغداد

2021/08/05 | 09:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني، الخميس، من اخماد حريق اندلع داخل بناية هيئة السياحة التابعة الى وزارة الثقافة في منطقة العلاوي وسط بغداد، فيما انقذت اثنين من الموظفين كانا محتجزين داخل البناية .

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقى NRTعربية نسخة منه، ( 5 آب 2021)، أن "ابواب الهيئة كانت موصدة امام فرق الدفاع المدني، التي جاهدت للوصول الى قلب النيران واخمادها وابعاد خطر انتشارها داخل طوابق البناية".

وأضاف، "اضطرت فرق الدفاع المدني الى تسلق البناية بواسطة وضع سلالم اطفاء خارجية ومن عدة جهات حتى دفعت بعجلة السلم ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ لتعجيل الوصول إلى الطابق السادس المحترق من خلال النزول من اعلى البناية الى اسفلها بعد ان كانت ابواب الهيئة موصده امام فرق الدفاع المدني التي جاهدت للوصول إلى قلب النيران واخمادها وابعاد خطر انتشارها داخل طوابق البناية".

وأشار البيان الى أنه "كذلك تمكنت فرق انقاذ الدفاع المدني من انقاذ شخصين محتجزين من الموظفين كانوا داخل البناية باستخدام سلت عجلة السلم أيضًا وتم اخراجهم وانزالهم بسلام وبصحة جيدة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية في الطابق السادس الذي يحتوي على عدد من مكاتب الموظفين".

انقاذ شخصين اثر اندلاع حريق في هيئة السياحة ببغداد pic.twitter.com/GkuUDPUb8H

— NRT عربية (@ArabicNrt) August 5, 2021

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