2021/08/05 | 09:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتدعت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، إلى تجميد الجرعات المعززة للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك بشكل مؤقت.وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن هذا التجميد يجب أن يكون لصالح الدول التي لم تحصن باللقاحات سوى قسم قليل من سكانها، مؤكدا أن الوضع بحاجة إلى قلب سريع، من أجل الانتقال من توجيه …

ظهرت المقالة “الصحة العالمية” تدعو إلى تجميد مؤقت لـ”الجرعات المعززة” أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الصحة العالمية” تدعو إلى تجميد مؤقت لـ”الجرعات المعززة”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الصحة العالمية” تدعو إلى تجميد مؤقت لـ”الجرعات المعززة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).