2021/08/05 | 09:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنصحت خبيرة تغذية روسية من يرغبون في الإقلاع عن التدخين، بتناول مجموعة من الأطعمة التي تشمل الفاكهة وعصائر الفاكهة والحليب.وقالت خبيرة التغذية الروسية مارينا ماكيشا، لقناة “موسكو 24” عن الأطعمة التي تقلل من الرغبة في التدخين: “بعد أن يأكل الشخص هذه الأطعمة، تختفي الرغبة في التدخين أكثر من الأطعمة الأخرى.أي يمكنك محاولة …

ظهرت المقالة هذه الأطعمة تساعد في الإقلاع عن التدخين..



ابتعد عن الحلويات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه الأطعمة تساعد في الإقلاع عن التدخين.. ابتعد عن الحلويات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه الأطعمة تساعد في الإقلاع عن التدخين.. ابتعد عن الحلويات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).