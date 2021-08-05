حامي عرين ليفربول يوقع على عقد طويل الأمد

2021/08/05 | 09:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن حارس مرمى “الريدز” البرازيلي أليسون بيكر، وقع على عقد طويل الأمد مع النادي.ولم يعلن ليفربول عن تفاصيل عقد أليسون بيكر، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن عقد البرازيلي سيمتد حتى الموسم (2026-2027).وقال أليسون لوسائل إعلام النادي “منذ وصولي الى هنا، بدأت في الفوز بألقاب مع هذا الفريق الرائع، ومع هذه المجموعة الرائعة.بدأت في تطوير نفسي في عدد من الأوجه في كرة القدم، وفي حياتي”.وأضاف حارس المرمى البرازيلي أن أسرته “سعيدة للغاية هنا”.وانضم أليسون بيكر، العمر من العمر 28 عاما، إلى صفوف ليفربول صيف 2018 قادما من روما […]

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