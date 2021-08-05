بغداد: إخماد حريق اندلع داخل هيئة السياحة

2021/08/05 | 09:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، انقاذ شخصين والسيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية هيئة السياحة في منطقة العلاوي وسط بغداد.وقالت المديرية في بيان، إن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل الطابق السادس في بناية هيئة السياحة التابعة الى وزارة الثقافة في منطقة العلاوي وسط بغداد، بإشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.وأضافت أن “فرق الدفاع المدني اضطرت الى تسلق البناية بواسطة وضع سلالم اطفاء خارجية من عدة جهات حتى دفعت بعجلة السلم ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ، لتعجيل الوصول إلى الطابق السادس المحترق من خلال النزول من اعلى […]

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