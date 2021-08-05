اخماد حريق داخل الشركة العامة للزيوت

2021/08/05 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل الشركة العامة للزيوت ، جنوب شرقي بغداد .وذكر الدفاع المدني في بيان :" ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق ، الذي اندلع داخل حوض اذابة الدهون بمساحة 750 مترا مربعا ، في مصنع المأمون للزيوت في الشركة العامة للزيوت التابعة الى وزارة الصناعة ، في منطقة كمب سارة قرب مجمع مشن ،دون تسجيل اصابات بشرية " ./انتهى9

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