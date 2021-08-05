رئيس الجمهورية يصل الى طهران لحضور مراسم اداء الرئيس الايراني اليمين الدستوري

2021/08/05 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وصل رئيس الجمهورية برهم صالح الى طهران ، على رأس الوفد العراقي المشارك بمراسم اداء اليمين الدستوري للرئيس الايراني الجديد .وذكرت الوكالة الرسمية :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح ، سيجري لقاءات ثنائية مع المسؤولين الايرانيين ".واضافت :" ان رئيس الجمهورية سيلتقي الرئيس الايراني قبل اداء القسم في البرلمان ، بحضور وفود من 80 دولة"./ انتهى

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