2021/08/05 | 09:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن إخماد حريق اندلع داخل الشركة العامة للزيوت جنوب شرق بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حوض اذابة الدهون بمساحة 750 متر مربع في مصنع المأمون للزيوت في الشركة العامة للزيوت التابعة الى وزارة الصناعة بمنطقة كم سارة قرب مجمع مشن جنوب شرق العاصمة بغداد".

واضافت ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر الحريق عن الجملونات الملاصقة لموقع الحادث واخمدته بشمل تام دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية داخل المصنع".

وبينت المديرية انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني عن إخماد حريق اندلع في الطابق السادس داخل بناية هيئة السياحة التابعة الى وزارة الثقافة في منطقة العلاوي وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق اندلع داخل الشركة العامة للزيوت جنوب شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق اندلع داخل الشركة العامة للزيوت جنوب شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).