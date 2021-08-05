بغداد: عمليات إخماد حريق كبير داخل الشركة العامة للزيوت (صور)

2021/08/05 | 09:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اخمدت فرق الدفاع المدني، الخميس، حريقا اندلع داخل الشركة العامة للزيوت جنوب شرق العاصمة بغداد.

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وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 آب 2021)، إن "فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حوض اذابة الدهون بمساحة 750 متر مربع في مصنع المأمون للزيوت في الشركة العامة للزيوت التابعة الى وزارة الصناعة في منطقة كم سارة قرب مجمع مشن جنوب شرق العاصمة بغداد".

وأوضحت المديرية أن "فرق الدفاع المدني طوقوا الحادث وعزلوا النيران وأبعدوا خطر الحريق عن الجملونات الملاصقة لموقع الحادث".

وأضافت ان "النيران اخمدت بشمل تام دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية داخل المصنع".

وطالب "الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل حوض اذابة".

الدهون .

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