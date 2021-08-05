2021/08/05 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

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قال غيبرييسوس إن "التجميد يجب أن يستمر حتى نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل على الأقل"- جيتي

دعت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، إلى تجميد الجرعات المعززة للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بشكل مؤقت.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن هذا التجميد يجب أن يكون لصالح الدول التي لم تحصن باللقاحات سوى قسم قليل من سكانها، مؤكدا أن الوضع بحاجة إلى قلب سريع، من أجل الانتقال من توجيه غالبية اللقاحات إلى الدول الغنية، إلى توجيه غالبيتها إلى الدول الفقيرة.

وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف؛ إن "التجميد يجب أن يستمر حتى نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل على الأقل"، مبينا أن الهدف من هذه الخطوة، هو ضمان تطعيم عشرة بالمئة على الأقل من سكان كل دولة.

من جانبها، ذكرت مديرة قسم التطعيم واللقاحات والمنتجات الحيوية بمنظمة الصحة كاثرين أوبراين، في تصريحات صحفية، أننا "نريد بدلا من ذلك، التركيز على أن يحصل الناس الأكثر عرضة لخطر المرض الشديد والوفاة، على الجرعتين الأولى والثانية".

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