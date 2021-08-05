الكاظمي يوجه القوات الامنية بتشديد الاجراءات لحماية قضاء الطارمية وسكانها

2021/08/05 | 09:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اجتماعاً جرى خلاله بحث آخر تطورات سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري، في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وبقاياها.وتدارس المجلس في مستهل الاجتماع الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، وعمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية التي … Readmore

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