2021/08/05 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال 48 ساعة..تفجير 13 برجاً لنقل الطاقة بثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 48 ساعة.. تفجير 13 برجاً لنقل الطاقة بثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 48 ساعة.. تفجير 13 برجاً لنقل الطاقة بثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).