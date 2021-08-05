العراق: الحوت يستمر بابتلاع السجناء ليحصد نزيلين جديدين صباح اليوم

2021/08/05 | 09:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، بوفاة نزيلين جديدين داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي العراق.

وقال المصدر لـNRTعربية اليوم (5 تموز 2021)، أن "نزيلين توفيا داخل سجن الناصرية (الحوت) النزيل الأول من محافظة نينوى، ويبلغ من العمر 45 عاما، والثاني من العاصمة بغداد يبلغ من العمر 50 عاما،" مبينا أن "النزيلين محكومان بالإعدام شنقا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب."

وبين المصدر، أن "سبب الوفاة يعود لإصابة النزيلين بمرض التدرن"، لافتا إلى أنه "تم نقل جثتيهما للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها تمهيدا لتسليمها إلى ذويهما".

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