وفد ثلاثي يطلع على سير اعمال تأهيل شارع المتنبي

2021/08/05 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تفقد محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب برفقة امين بغداد علاء معن والمدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق، شارع المتنبي للاطلاع على اعمال التأهيل.

تهدف اعمال التأهيل الى اعادة الحياة للشارع عبر تأهيل عدد من المباني التراثية بالاضافة الى توحيد واجهات المحال والبسطات.

واستمع الوفد الى الاشكالات التي تواجه سير اعمال التأهيل وتعهد بتذليل كافة المعوقات لانجاز المشروع بفترة قياسية.

وقال أمين بغداد علاء معن في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية شريكان اساسيان معنا في عمليات تأهيل شارع المتنبي".

وأكد أن "هذه الفكرة لن ترى النور لولا هذا التعاون والتفاهم الكبير بتوزيع اليات العمل".





وأضاف "سنشاهد الشارع بمشهد اخر مكملاً لوجه بغداد الجديد".

يُذكر أن البنك المركزي العراقي، وعبر صندوق تمكين لدعم المبادرات المجتمعية، الذي تموله المصارف الخاصة وشركات الصرافة، ساهم بدعم العديد من المبادرات الثقافية كذلك بتوفير فرص عمل.

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