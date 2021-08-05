الاعرجي يناقش مخرجات الحوار الستراتيجي والانتخابات المقبلة مع السفير البريطاني في بغداد

2021/08/05 | 09:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، السفير البريطاني لدى بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون.المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان أنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وعلى الصعد كافة.وأضاف البيان … Readmore

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