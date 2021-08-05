عاجل.. برهم صالح يصل الى طهران

2021/08/05 | 09:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل الرئيس العراقي برهم صالح والوفد المرافق له الى العاصمة الايرانية طهران.وبحسب قناة العالم الايرانية سيشارك الوفد العراقي بمراسم اليمين الدستوري للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.كما سيجري الرئيس العراقي لقاءات ثنائية مع المسؤولين الإيرانيين.

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