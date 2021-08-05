الداخلية تعلن حصيلة اعتقالات في الكاظمية والبياع وسامراء

2021/08/05 | 10:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشرطة الاتحادية، الخميس، عن القاء القبض على 6 مطلوبين بينهم متهم بقضايا إرهابية في سامراء وبغداد.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 اب 2021)، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية، وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في ناحية (دجلة)بسامراء".

وفي سياق ذاته قال البيان إن "قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية ة بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول ومفرزة من مكافحة اجرام النهروان تمكنت من إلقاء القبض على متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤٤٣ "سرقة" في منطقة (النهروان ) جنوب شرق بغداد".

وأضاف ان "قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة ٤٥٦"نصب واحتيال" في منطقة (الدبس) بقضاء الحويجة بكركوك"، موضحاً ان "اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكن من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٤٤"سرقة" في منطقة (البياع) جنوب غرب بغداد".

واشار البيان الى ان "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز فوج طوارئ بغداد الاول القت على احد المطلوبين وفق المادة ٤٠٥"قتل" في منطقة الكاظمية،تم إحالتهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".

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