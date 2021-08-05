القانونية النيابية تتراجع عن بيان موقفها حول ترشيح درجال لرئاسة اتحاد الكرة  (وثيقة)

2021/08/05 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، تراجعها عن بيان موقفها بشأن ترشيح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لرئاسة اتحاد الكرة.

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