حالات الانتحار تتصاعد في ديالى.. امرأة تقدم على شنق نفسها شمال شرق بعقوبة

2021/08/05 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانتحار امرأة متزوجة في ديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "امرأة متزوجة تبلغ من العمر 31 عاما انتحرت شنقا في منزلها في قرية زراعية قرب قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة".

وأضاف ان "أسباب الانتحار لا تزال غير معروفة حتى الان".

وأشار الى ان "ديالى سجلت اكثر من 40 محاولة انتحار خلال العام الحالي انتهى 24 منها بالوفاة".

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