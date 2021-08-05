سلة أميركا تبلغ نهائي أولمبيدا طوكيو

2021/08/05 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قلب المنتخب الأمريكي لكرة السلة (رجال) الطاولة على نظيره الأسترالي، وحول تأخره 42-45 في الشوط الأول إلى فوز كبير 97-78 على نظيره الأسترالي اليوم الخميس، في الدور قبل النهئي للمسابقة بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) ليواصل الفريق الأمريكي رحلة الدفاع عن لقبه الأولمبي.

وتأهل المنتخب الأمريكي بجدارة إلى النهائي ليصبح على بعد خطوة جديدة من حصد الذهب الأولمبي للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

ويلتقي المنتخب الأمريكي في النهائي بعد غد السبت، مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع بين منتخبي فرنسا وسويسرا في وقت لاحق اليوم.

ويستحوذ المنتخب الأمريكي على نصيب الأسد من ألقاب كرة السلة بالدورات الأولمبية حيث توج بطلاً للمسابقة في 15 دورة سابقة من بينها سبعة ألقاب في آخر تسع دورات أولمبية منذ عام 1984.

وأصبح الأمل المتبقي للمنتخب الأسترالي هو المنافسة على المركز الثالث والميدالية الذهبية علماً بأن أفضل مركز حققه الفريق سابقاً بالأولمبياد كان المركز الرابع في أربع دورات سابقة.

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