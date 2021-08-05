2021/08/05 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القاء القبض على 6 مطلوبين بينهم متهم بقضايا إرهابية في سامراء وبغداد‎ ‎‏.‏ وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم إرهابي..



الإتحادية تقبض على 6 مطلوبين بسامراء المركز الخبري الوطني.

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