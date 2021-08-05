2021/08/05 | 10:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلق محتجون في محافظةِ ذي قار جنوبي العراق، الخميس طرقاً رئيسةً بالاطاراتِ المشتعلةِ احتجاجاً على اعتقالِ ناشط.

وقال شهودُ عيانٍ إن متظاهرين اغلقوا شوارعَ رئيسةً في ذي قار بالاطاراتِ المشتعلةِ مبيناً أن ذلك أدى الى زُحامِ سيرٍ شديدٍ ضربَ المدينةَ حيث اغلقَ المحتجون تقاطعَ البهو ومدخلَ جسرِ القيثارةِ وسطَ مدينةِ الناصرية مركزِ المحافظةِ مشيراً إلى أن ذلك جاء احتجاجاً على اعتقالِ قوةٍ أمنيةٍ لأحدِ الناشطين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تستيقظ على تظاهرات أغلقت شوارعها بالاطارات المشتعلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تستيقظ على تظاهرات أغلقت شوارعها بالاطارات المشتعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).