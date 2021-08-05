2021/08/05 | 10:54 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفو العقود بصحة ذي قار يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/05 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو العقود بصحة ذي قار يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو العقود بصحة ذي قار يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).