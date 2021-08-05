2021/08/05 | 10:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصدر امني في ديالى، الخميس، بالعثور على جثة رجل مقتول، وانتحار امرأة بمناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المصدر لـ NRTعربية، (5 آب 2021)، إن الشرطة عثرت على جثة رجل مقتول داخل سيارته المركونة قرب مجمع اورانوس السكني في قضاء خانقين بديالى .

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي وتم فتح تحقيق بالحادث لكشف أسباب وملابسات القضية".

في حادث منفصل، أفاد المصدر ذاته، "باقدام امرأة عشرينية على الانتحار بواسطة شنق نفسها في منطقة الزهيرات التابعة لناحية ابي صيدا قرب قضاء المقدادية شرق بعقوبة دون معرفة الأسباب .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: العثور على جثة رجل مقتول وانتحار امرأة عشرينية في هذه المحافظة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: العثور على جثة رجل مقتول وانتحار امرأة عشرينية في هذه المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).