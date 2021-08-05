وفد عراقي برئاسة الرئيس صالح يصل طهران للمشاركة في مراسيم اليمين الدستوري للرئيس الايراني الجديد

2021/08/05 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الوفد العراقي المشارك بمراسيم اليمين الدستوري للرئيس الايراني الجديد، اليوم الخميس، إلى طهران، برئاسة رئيس الجمهورية برهم صالح.ونقلت وكالة انباء فارس الإيرانية، أن “الوفد العراقي المشارك بمراسيم اليمين الدستوري للرئيس الإيراني وصل الى طهران برئاسة رئيس الجمهورية برهم … Readmore

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