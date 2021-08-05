حصيلة نوعية لعمليات بغداد.. القبض على 39 متهماً وضبط أسلحة وأعتدة مختلفة

2021/08/05 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على (39) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم فتاة، مع ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الممارسات الأمنية والجهد الاستخباري الميداني الذي تقوم به قواتنا الأمنية في العاصمة بغداد لمتابعة عصابات داعش الإرهابي وملاحقة عصابات الشر والجريمة المنظمة، تمكنت القوات الامنية في فرقة المشاة الحادية عشر من القاء القبض على (7) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في جانب الرصافة".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على (6) متهمين بينهم فتاة قامت بطعن شخص، في حين تم ضبط أسلحة غير مرخصة وأعتدة خلال عمليات تفتيش في جانب الكرخ".وفي سياق متصل "تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القاء القبض على (13) متهما بجرائم السرقة وترويج وتعاطي المواد المخدرة في جانب الرصافة".واشارت القيادة الى، ان "المفارز المشتركة تمكنت من تنفيذ واجباتها في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها القاء القبض على (13) مُتَهَما وفق مواد قانونية مختلفة، ومصادرة (8) سلاح مسدس و(3) بندقية مختلفة الانواع و(370) أطلاقة عتاد مختلفة، ومخازن فارغة مع ضبط (82) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و (597) غرام من مادة الكريستال المخدرة و(2) غم حشيشة، و(5) أجهزة للتعاطي".

ولفتت الى انه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة للجهات المختصة".

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