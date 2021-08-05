احصائية بعدد الابراج التي تعرضت الى «تفجيرات» يوم أمس

2021/08/05 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، تعرض 13 برجاً إلى تفجيرات "ممنهجة" خلال 48 ساعة في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.

وقال إعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية التابعة للوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "حرب الابراج واستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية أخذت تتوسع لتشمل جميع المحافظات الشمالية بتفجيرات ممنهجة وعدائية في غضون الـ 48 ساعة الماضية".

واضاف أن الحرب "تستهدف قدرات وإمكانات الشركة واستنزاف بنيتها التحتية والذي يعمد منفذوها لإيذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة".

واوضح البيان، أن "يوم أمس مساء شهد استهداف الخط الناقل (كركوك - القيارة الغازية جهد400 ك.ف) بعمل بتخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط خمسة أبراج المرقمة (116- 117 – 118 – 119 - 120) وتوقف الخط عن العمل بالقرب من محطة It1A بين مفرق الشرقاط ومفرق الزوية في محافظة نينوى".

وتابع البيان، "في نفس الليلة أيضاً، تم استهداف الخط الناقل (الشهيد عبدالله القديمة - الدور - شمال سامراء نزال حقل عجيل النفطي 132ك.ف) بتفجير عبوات ناسفة استهدفت أبراج الخط بالقرب من حقل عجيل النفطي مما أدى إلى خروجه عن الخدمة في محافظة صلاح الدين".

وأشار البيان، إلى "استهداف الخط الناقل الشهيد عبدالله - شرق تكريت - الشهيد عبدالله - الدور 132ك.ف بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى سقوط الأبراج المرقمة (327-331) وتضرر وتقطع أرجل الأبراج المرقمة (328-329-330) وزرع عبوات أخرى على نفس الأبراج لم تنفجر لغاية الآن، مما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة تحديداً في منطقة جلام البو عجيل في محافظة صلاح الدين".

وأوضح البيان، "أيضاً في نفس الليلة، تم استهداف الخط الناقل سامراء - جنوب تكريت 2،1 جهد 132ك.ف بتفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (54) مما أدى إلى تضرر البرج وخروج الخط عن الخدمة في محافظة صلاح الدين".

وأشار، إلى أنّ "الخط الناقل (القيارة - كركوك جهد 400ك.ف) استهدف أول أمس ليلاً بتفجير، تبعها تفجير عبوات ناسفة لأرجل البرج المرقم (94) وزرع عبوات ناسفة على البرج المرقم (93) على الخط، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة تحديداً في منطقة طاري البغل ناحية الرياض قضاء الشرقاط في محافظة كركوك، وتحديد أحمال وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية".

ولفت البيان، إلى أن "المدير العام خالد غزاي وجه باستنفار ملاكاتنا ووضع خطة طارئة وتشكيل فرق عمل مشتركة من أبطال الخطوط في جميع محافظات المنطقة الشمالية ضمن قاطع مسؤولية الشركة".

وأكد البيان، "تكثيف الجهود واختزال الوقت لإعادة إعمار مادمرته العناصر التخريبية وإعادة الخطوط للخدمة بأسرع وقت، وبمساندة القوات الأمنية والجهد الهندسي للحفاظ على منظومة نقل الطاقة الكهربائية لغرض إعادة استقرار تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، ونحن نمر بوقت الذروة في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية خدمة للصالح العام".

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