خطة لتوزيع أكثر من 20 ألف قطعة أرض بين المواطنين في واسط

2021/08/05 | 11:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبيأعلنت محافظة واسط، اليوم الخميس، عن وضع خطة لتوزيع آلاف القطع من الأراضي بين المواطنين، فيما أشارت الى استمرار العمل بـ200 مشروع في المحافظة من تنمية الأقاليم.وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن " هناك خطة لتوزيع قِطَعٍ من الأراضي بين المواطنين"، مبيناً أن " المحافظة استثمرت كل الإمكانيات الإدارية والفنية في استملاك وفرز قطع الأراضي".وأضاف أن " الخطة التي تم وضعها بشأن الأراضي عام 2019 حدثت فيها تلكؤ كبير"، مشيراً إلى " توزيع ما يقرب من عشرة آلاف قطعة أرض في هذا العام".وتابع المياحي أن " المحافظة مستمرة بتوزيع أكثر من عشرين ألف قطعة أرض نهاية العام الحالي بين كل المستحقين والمشمولين بقرارات مجلس الوزراء وايضاً تعليمات توزيع قطع الأراضي بين المواطنين من مختلف الشرائح".وبشأن المشاريع في المحافظة، أكد المياحي أن "هناك أكثر من مئتي مشروع في المحافظة من تنمية الأقاليم مستمر العمل فيها، اضافة الى أكثر من مئتي مشروع تابعة للوزارات"، لافتاً إلى أن "المشاريع مفتوحة في كل الأقضية والنواحي ومستمرة في العمل".وتابع ، أن "هناك مشكلات تواجه المحافظة وهي المشاريع الوزارية التي لم يتم حلُّها ، لاسيما المدارس والمستشفيات، فضلاً عن تلكؤ كبير لعدد من الوزارات وعدم وجود جدية لحل مشكلات المشاريع منها الفساد وسوء الإدارة"، موضحاً أن "هذا المشاريع تقدر بأكثر من ثلاثة ترليونات ، وهذه مبالغ كبيرة".وذكر ، أن "هناك إهمالاً كبيراً وحقيقياً في تنفيذ هذا المشاريع على رغم تدخل مجلس الوزراء".

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