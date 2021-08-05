سيدة بغدادية بعمر 100 عام تتعرض لـ ’الطرد والتعنيف’!

2021/08/05 | 11:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، منع 3 حالات تعنيف لثلاث نساء بينهم مسنتان من قبل ذويهن في بغداد.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 آب 2021)، إن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف 3 عمليات تعنيف أسري تعرضت له سيدتان مسنتان وامرأة وأطفالها من قبل ذويهم، في ثلاث عمليات منفصلة في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "إحدى النساء المتقدمات بالسن (100 عام) تعرضت إلى التعنيف والطرد من منزلها، واستطاعت المجتمعية بالتعاون مع إحدى الفرق التطوعية من إيداعها دار الدولة للمسنين".

وأشار، إلى "إعادة سيدة مسنة أخرى إلى ذويها وأخذ تعهدات أصولية منهم بعدم تعنيفهاً مستقبلاً وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، في وقت كان أحد أبناء شقيقها الأحداث يقوم بتعنيفها بعلم ذويه".

كما أكّد البيان، "إرجاع امرأة وأطفالها إلى منزل العائلة بعد أن قام شقيقها وزوجها بضربها وتعنيفها وطردها وأطفالها من المنزل".

وبحسب البيان، فقد "اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المعنفين، وتعهدت بإجراء زيارات دورية للمعنفات للوقوف على أحوالهن وطرق التعامل معهن".

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