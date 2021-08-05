مقتل 10 أشخاص إثر تحطم شاحنة تقل مهاجرين في ولاية تكساس

2021/08/05 | 11:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الأميركية إن شاحنة محملة بحمولة زائدة على متنها 29 مهاجرا تحطمت يوم الأربعاء على طريق سريع ناء بجنوب تكساس، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم السائق، وإصابة 20 شخصا آخرين.

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