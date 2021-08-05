بينهم فتاة.. القبض على 39 متهماً وضبط أسلحة وأعتدة مختلفة ببغداد

2021/08/05 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على 39 متهماً وضبط أسلحة وأعتدة مختلفة ببغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته ( بغداد اليوم )، انه "ضمن الممارسات الأمنية والجهد الاستخباري الميداني الذي تقوم به قواتنا الأمنية في العاصمة بغداد لمتابعة عصابات داعش الإرهابي وملاحقة عصابات الشر والجريمة المنظمة، حيث تمكنت القوات الامنية في فرقة المشاة الحادية عشر من القاء القبض على (7) متهما وفق مواد قانونية مختلفة في جانب الرصافة، وتمكنت قواتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على (6) متهمين بينهم فتاة قامت بطعن شخص بعد تحرشه بها في حين تم ضبط أسلحة غير مرخصة وأعتدة خلال عمليات تفتيش في جانب الكرخ".

وأضافت ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على (13) متهم بجرائم السرقة وترويج وتعاطي المواد المخدرة في جانب الرصافة، فيما تمكنت المفارز المشتركة من تنفيذ واجباتها في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها: القاء القبض على (13) مُتَهَم وفق مواد قانونية مختلفة، ومصادرة (8) سلاح مسدس و(3) بندقية مختلفة الانواع و(370) أطلاقة عتاد مختلفة، ومخازن فارغة مع ضبط (82) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و (597) غرام من مادة الكريستال المخدرة و(2) غم حشيشة، و(5) أجهزة للتعاطي".

وأشارت الى انه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة للجهات المختصة".

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